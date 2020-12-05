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月面國旗製作殊不簡單 「嫦娥五號」月球展示中國國旗

2020-12-05 列印
　　嫦娥五號探測器於月球上做了甚麼？除大家都知道的「挖土」以外，它更展示了中國國旗。及後嫦娥五號探測器於周四晚上十一時十分，就帶著二公斤的月球土壤樣本返航。千萬不要以為展示國旗是很簡單的事，因為月球表面環境惡劣，擁有極強的電磁輻射，以及正負一百五十度的溫差。「織物版」月面國旗由中國航天三江集團聯合武漢紡織大學等單位花八年時間共同研製，國旗製作過程繁複。

　　耗用一年選材，才成功挑選出二十至三十種合適的材質，材質更要通過熱匹配性，耐高低溫、防靜電、防月球塵埃等的物理試驗，最終選出能抵禦月球表面惡劣環境、不褪色、不串色、不粘合及不變形的新型複合材料製造。而國旗的展示系統只重一公斤，所以選材均要非常輕身，又需要避免發生「冷焊」問題，研究團隊更為所有支架都做了防冷焊的處理。 據了解，冷焊現象是指兩個乾淨、平坦且相似材料的金屬會在真空狀態下接觸連接。

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