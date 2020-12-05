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中國「人造太陽」放電 奠下核聚變發展基礎

2020-12-05 列印
　　中國的「人造太陽」裝置昨日下午實現首次放電，此意味中國自主掌握的大型托卡馬克裝置的設計、建造、運行技術，為中國的核聚變堆自主設計與建造打下堅實基礎。此「人造太陽」裝置為中國環流器二號M裝置，是建於四川成都，早於二○○九年已投入建設。裝置採用了大型先進「托卡馬克」的結構與控制方式，等離子體電流能力提高到二兆五億安培以上，等離子體離子溫度可達到一億五千萬度，能實現高密度、高比壓、高自舉電流運行。

　　HL-2M裝置的建成，表明中國掌握和擁有了「托卡馬克」裝置的設計、建造、運行經驗和技術，為中國核聚變研究的發展提供更廣闊的空間，將為中國未來核聚變示範堆和商業堆的自主設計與研發製造打下堅實基礎，也是中國消化吸收ITER技術不可或缺的重要平台。

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