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桃園千歲紅檜神木倒塌

2020-12-05 列印
　　台灣桃園市連日大雨，拉拉山自然保護區內一棵樹齡逾千年的紅檜神木倒塌。根據林管處推測倒塌的是二十三號神木，是因泥土鬆動所致。目前受影響的十六號巨木至十八號巨木間的步道已封閉，而開放時間將另行公告。 約十四層樓高的神木被發現倒塌，據新竹林區管理處指，巡邏人員周四午發現高約五十米、樹齡超過一千年紅檜巨木倒塌，待雨勢停歇土質較乾後，樹木及地質專家將進入探勘，但估計最快要到下周。據了解，拉拉山巨木區內，共有二十四棵巨木，樹齡介於五百年至二千八百年，是台灣一處與阿里山齊名的巨木保護區。

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