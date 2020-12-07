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威廉與凱特火車之旅為全國醫護教師打氣

2020-12-07 列印
威廉與凱特火車之旅為全國醫護教師打氣
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　　代表威廉王子夫妻的肯辛頓宮周日發表聲明稱，威廉和凱特將會乘坐皇室列車，展開二千公里長途火車旅程，前往英格蘭、蘇格蘭和威爾斯不同地區訪問，為前線人員、醫護人員和教師「打氣」。聲明稱：「公爵和公爵夫人非常盼望向那些在這個難艱的一年、付出努力做了出色工作的人，作表揚。」文中更指，他們會代國民感謝所有在聖誕假期前為社區提供支持者。

　　英國至今共有一百七十一萬多宗新冠肺炎確診個案，已超過六萬一千人死亡。

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