特朗普向喬州州長施壓要求推翻拜登勝選結果

未肯承認大選落敗的美國總統特朗普周六再「出招」。他向喬治亞州共和黨籍的州長肯普（Brian Kemp）施壓，要求他游說州議員推翻拜登在該州選舉中勝出的結果，又要求肯普下令覆核喬治亞州每張郵遞選票的投票人簽名。不過事實上州長肯普是無權發出這些命令，而需要州務卿批准。



據了解，喬治亞州的共和黨籍州務卿在十一月底已與黨內疑似「鬧翻」。因其拒絕覆核簽名，遭黨內炮轟要求下台。當時州務卿指，自己全家投票及捐款給特朗普，對方卻「讓他背黑鍋」。



特朗普亦再度向民眾宣稱，自己在上月的全國大選中取得勝利，但他表示自己的勝利被人偷走了。聲稱大選是被操控，是一場內定的交易。



