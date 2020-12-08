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兩大信用卡公司 擬停Pornhub支付服務

2020-12-08 列印
　　國際兩大信用卡公司VISA卡和萬事達卡（Mastercard）周日宣佈，正調查它們與色情網站Pornhub之間的商業關係，必要時會禁止該網站繼續使用它們的支付服務。

　　較早時有一名著名的報章專欄作家指責Pornhub播放強姦或涉及未成年者的色情影片。

　　《紐約時報》專欄作家克里斯托夫上周五發表文章，指Pornhub容許在其平台上播放的色情影片，含有強姦、未成年者、報復成份或未得到片中人同意而拍攝及公開的內容。

　　Pornhub周日聲明表示，指控是「不負責任和公然不真實的」，強調已僱用了主持人來篩選並刪除非法內容。VISA卡和萬事達卡現在宣佈，調查後若屬實會禁止為該公司提供支付服務。

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