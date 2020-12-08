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朱利亞尼「中招」 傳已入院治療

2020-12-08 列印
朱利亞尼「中招」 傳已入院治療
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　　美國總統特朗普周日在社交平台Twitter發佈訊息，證實他的私人律師朱利亞尼（圖）確診感染新冠肺炎病毒。在訊息中，特朗普再度把這種病毒稱為「中國病毒」，但他沒有透露最近有沒有和朱利亞尼緊密接觸。據報，朱利亞尼已入院治療，且感覺良好。

        特朗普在訊息中寫道：「魯迪‧朱利亞尼，紐約市歷史上至今最偉大的市長、孜孜不倦努力工作揭露美國歷史上最腐敗的選舉（到目前為止）的一個人，檢測出對中國病毒呈陽性反應。」他更指：「早日康復，魯迪。我們會堅持下去！」

  《紐約時報》和美國廣播公司（ABC）報道，朱利亞尼已於周日入住華盛頓一所醫院，接受治療。而朱利亞尼的兒子安德魯在社交平台留言，說父親正在醫院休息，得到很好照顧，感覺良好。上周三，朱利亞尼在密歇根州州議會出席一個聽證會及發表講話，並沒有戴口罩。事件被外界指責他為幫特朗普，而忽視他人安全。



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