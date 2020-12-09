巴黎奧運加入霹靂舞 增男女混合項目倡平權

二○二四年巴黎奧運會將是首次實現男女運動員各佔一半的奧運，為倡性別平等，男女混合項目將會增到二十二個。此外還會增加受年輕人歡迎的霹靂舞（Breaking），不過同樣受歡迎的城市障礙競速的「飛躍道」（Parkour）則不獲接納。英國著名霹靂舞好手辛格回應：「霹靂舞獲認同為一種體育活動，實在太棒了。成為奧運競賽項目，可以吸引一些可能不喜歡傳統體育比賽的年輕人參加。」據報，霹靂舞競賽中，評判不但只會留意選手的舞藝，還會根據他們的創意、風格、力量、速度、節奏和敏捷度評分。



另外，已新加入東京奧運的三個項目將保留，分別是衝浪、滑板及攀岩。但棒球就再次與觀眾說「再見」。



