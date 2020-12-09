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特朗普夫婦 佛州莊園過聖誕新年

2020-12-09 列印
特朗普夫婦 佛州莊園過聖誕新年
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　　美國新總統宣誓就職的大日子愈來愈近，現任總統特朗普在白宮的日子亦開始倒數。不過，最新消息說，特朗普將偕同梅拉尼婭前往佛州的海湖莊園（圖）過節。更有傳「他們將會一直留在該處，不再返回白宮」。而白宮官員透露，已討論兩人一直留在佛州、不返回白宮的可能性。

傳不會再返回白宮

　　未知特朗普會否在新總統宣誓就職日，按傳統「歡迎拜登進白宮及陪同前往國會山莊就職」。有官員認為，這可表現出風度及保持其形象和名聲；但特朗普私下認為，這樣對其支持者而言，都沒有分別。





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