涉超過600首歌金額逾23億 ﻿「民謠之父」卜戴倫﻿﻿全部歌曲版權售環球﻿

﻿二○一六年榮獲諾貝爾文學獎的美國「民謠之父」卜戴倫（Bob Dylan）與環球音樂出版集團達成協議，把他過去六十多年創作和灌錄的所有歌曲的版權，出售給該公司。據報，估計涉及超過六百首歌，及預期涉三億美元（約二十三億港元）以上。報道指，雙方周一宣佈達成這一項「標誌性協議」，不過，雙方沒有公佈詳細的財務資料，但據《紐約時報》報道，估計金額高達三億美元（約二十三億港元）以上，並涉及超過六百首歌。據了解，卜戴倫在以往數十年擁有這大部份作品的知識產權。已屆七十九歲高齡的卜戴倫創作過大量家傳戶曉的作品，而他的創作生涯中，總共售出超過一億二千五百萬張唱片，並繼續在世界各地上台演唱。



環球音樂出版集團行政總裁格爾森說：「歷來其中一位最偉大唱作歌手的作品，其文化影響毋庸置疑，而能夠成為這些作品的代表，公司感到光榮及身負重任。」卜戴倫於今年初更出版最新歌曲《Murder Most Foul》，是八年來首面世的作品。整首歌長達十七分鐘，歌曲以上世紀六十年代甘迺迪總統遇刺為題材。﻿



