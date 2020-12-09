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拜登公佈抗疫班子 福奇任首席顧問

2020-12-09 列印
　　美國總統交接有新進展，總統當選人拜登周一公佈過敏與感染疾病中心主管福奇獲委任為對抗新冠肺炎疫症的首席醫療顧問、加州檢察總長貝塞拉出任衞生部長、波士頓麻省總醫院傳染病部門主管瓦倫斯基領導疾控中心（CDC）。連同早前委任的抗疫協調官齊恩斯，拜登的抗疫領導班子大致成型。

　　另外，總統特朗普的貿易顧問納瓦羅，被爆「明知道及故意地」在大選期間進行政治活動，此舉可能牴觸聯邦法例。此外，「撐特」人士因不滿密歇根州宣佈拜登贏出，包圍州務卿本森的家，部份人配備武器，最後警方到場才散去。

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