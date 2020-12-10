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美眾院通過國防授權法案 特朗普威脅否決

2020-12-10 列印
■特朗普威脅否決國防授權法。 美聯社
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　　中美關係持續緊張。美國眾議院無視總統特朗普的否決威脅，周二以大比數通過涉款逾七千四百億美元（五萬七千二百六十六億港元）的國防授權法案。眾議院軍事委員會主席史密斯已表明，若特朗普否決該法案，眾議院不排除加開院會，以推翻總統的否決。

　　這項國防授權法案以三百三十五票對七十八票壓倒性獲得通過，而法案當中包括針對中國的「太平洋威懾倡議」。有分析指，該法案顯然以抗華、反華、制華為主要目標。在長達四千五百頁的草案中，光是中國部份就佔了一千多頁。目前法案將提交參議院表決，將給予明年上台的拜登政府抗衡中國崛起的新架構。

不滿保護科網巨企

　　特朗普較早前在Twitter發文呼籲眾議院共和黨籍議員反對該法案，批評當中被視為保護美國科技巨企的《通訊規範法》第二百三十條威脅國安，並揚言法案若通過，他將否決。

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