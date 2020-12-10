以色列專家新書爆料 美與外星人合作研究

外媒引述曾擔任以色列太空計劃負責人伊賽德（Haim Eshed）表示，外星人真實存在，不過這些外星人已和美國政府簽訂保密協議，他更在新書中爆料，美國與外星人在火星地下有一個秘密基地，雙方在那裏合作進行研究。伊賽德受訪時聲稱，特朗普想透露「銀河聯盟」的存在，但是其地外盟友認為，他應該避免引起大眾歇斯底里和恐慌，因為人類需要「進化並達到我們將要發展的階段」。



伊賽德的新書「超越地平線的宇宙-與Haim Eshed教授的對話」中更提及更多有關外星人的情況。而伊賽德被問及甚麼驅使他透露此消息時，他表示他已經達到了一個學術界如此受人尊敬的地步，以至於他不會被視為一個騙子。



據了解，伊賽德曾擔任以色列太空計劃負責人近三十年。有報道指以媒就事件暗示，伊賽德可能是在為以色列即將進行的「探月計劃」做宣傳和炒話題。



