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蘋果推耳罩式降噪耳機 盛惠4230元

2020-12-10 列印
　　蘋果推出全新耳罩式降噪耳機AirPods Max，將於下周二上市，售價五百四十九美元（約四千二百三十港元）。AirPods Max可吸引不想要耳塞式耳機AirPods的用家，它適合長期戴在頭上，但仍提供相同功能。如支持Hey Siri的語音命令、與iPhone快速配對以及降低噪音功能。

　　AirPods Max有五款顏色，包括太空灰、銀色、天藍、綠色與粉紅色，周二起在Apple Store App、美國蘋果直營店及超過二十五個其他國家與地區開放訂購。

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