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《福布斯》全球最有權力女性　 默克爾十連冠 賀錦麗排第三

2020-12-10 列印
　　美國《福布斯》雜誌周二公佈二○二年度「全球百大最有權力女性」排行榜，今次入選女性來自三十個國家，當中有十位國家元首、三十八行政總裁及五位娛樂圈名人。而本年更特別聚焦女性在對抗新冠病毒這個全球大流行時的表現。德國總理默克爾蟬聯榜首，默克爾已是連續十年居首，未有人能動搖她排第一的地位，今次亦是她第十五次出現在這個排行榜中。默克爾目前還是歐洲實質領導人，支持度逾七成。曾任國際貨幣基金組織總裁的現任歐洲中央銀行行長拉加德排名第二，美國副總統當選人賀錦麗排第三，歐盟委員會主席馮德萊恩排第四。美國眾議院議長佩洛西則排第七。



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