SpaceX「星艦」原型機着陸爆炸 馬克斯強調：「任務成功」

美國太空探索公司SpaceX研製的星際飛船原型機SN8，周三（美國時間）在美國德克薩斯州再次試飛時發生爆炸。據悉，該次試飛只飛行六分鐘，就再試圖着陸，但着陸時發生爆炸。不過馬斯克其後在社交網站貼文，指此次任務是成功的。



馬斯克貼文指，火箭在下降過程中燃料箱壓力偏低，以致着陸速度過高，不過他表示，此次任務是成功的，因為SpaceX已經從測試中獲得了「我們需要的所有有價值的數據」。



周二SN8試飛時就在發射前因自檢系統發現三台發動機的一台或多台出現異常，自動中止了發射。據悉，SN8是重型運載火箭，打算用於未來的月球和火星任務中以載人和載貨。



