SpaceX「星艦」原型機着陸爆炸 馬克斯強調：「任務成功」

馬斯克貼文指，火箭在下降過程中燃料箱壓力偏低，以致着陸速度過高，不過他表示，此次任務是成功的，因為SpaceX已經從測試中獲得了「我們需要的所有有價值的數據」。
周二SN8試飛時就在發射前因自檢系統發現三台發動機的一台或多台出現異常，自動中止了發射。據悉，SN8是重型運載火箭，打算用於未來的月球和火星任務中以載人和載貨。
九龍灣麗晶花園第六座爆發新冠肺炎疫情，二樓D室早上月二十三日有一名跳舞人士確診，與其同住的兩人受感染，其後病毒疑在D室座向垂直擴散，令三樓、三十四樓及六樓D室共四名住戶先後染疫，同座中高層D室一名住戶...
2020-12-11
長征十一號運載火箭昨日凌晨四時十四分在西昌衞星發射中心，以「一箭雙星」方式將「引力波暴高能電磁對應體全天監測器衞星」送入預定軌道，發射成功，此任務更是長征系列運載火箭的第三百五十五次飛行。 「引力波暴高能電磁對應體全天監測器衞星」由兩顆小衞星採用共軛軌道星座佈局。用以全天監測引力波、伽馬暴、快速射電暴高能輻射、特殊伽馬暴和磁星爆發等高能天體爆發現象進行研究，以了解中子星和黑洞等緻密天體的併合過程。
2020-12-11
美國聯邦貿易委員會（FTC）、四十六個州、哥倫比亞特區（首都華盛頓），以及位於太平洋的屬土關島周三宣佈採取聯合行動，入稟法院控告科網巨企facebook觸犯反壟斷法例。據了解，若勝訴可能會迫使facebook「拆骨」，或會被迫出售社交平台Instagram、即時通訊服務WhatsApp和其他業務。 聯邦貿易委員會發表聲明稱，會要求法庭頒佈命令，要求facebook把部份資產包括Instagram和WhatsApp從主體業務中剝離。入稟狀中要求法庭裁定facebook當年收購Instagram和WhatsApp的交易屬違法。 紐約檢察長詹姆斯稱，在其他競爭對手可以挑戰其壟斷地...
2020-12-11
豪宅物業頻錄成交，市場指，中半山愛都大廈1座中層A室，面積2888方呎，屬四房單位，以8380萬連車位易手，呎價29017元，屬市價水平。 中原地產九龍豪宅高級分區經理麥少基表示，九龍塘Eight College連平台特色戶，面積1777方呎，四房連雙套房間隔，另設儲物房及工人套房，擁881方呎平台，原叫價5900萬，終連同雙車位以5558萬成交，呎價31277元，新買家為本地人士，居於外區。原業主於15年以4810.8萬連雙車位購入，現沽貨帳面獲利747.2萬離場，升值16%。 世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢歡泰花園單號屋，面積1816方呎，三房連工人房間隔，望海景...
2020-12-11
中美關係緊張，華府禁止美國公司和個人於明年1月上旬起，投資31間被指受中國軍方持有及控制的中國公司，多家指數公司醞釀踢走上榜的中資股。繼上周富時打響第一槍，剔除多家被制裁的中資企業後，標普杜瓊指數（S...
2020-12-11
韋斯咸今晚英超獨腳戲作客列斯聯，有對方剋星查洛保雲壓陣之餘，還有烏克蘭前鋒耶莫蘭高克服新冠肺炎復出，有力撕破有後防主力羅賓高治因傷缺陣的敵軍防線。鐵錘幫聯賽作客有望二連捷，二點九倍客勝捧得過。（Now621台周六凌晨4:00直播） 查洛保雲前一輪二比一勝阿士東維拉交出一入球一助攻，英超累積四入球一助攻成為韋斯咸首席射手。此子以往效力侯城，英冠多次跟比爾沙指揮的列斯聯交手都有出色表現，其中一八年十二月作客列斯聯梅開二度領軍淨勝兩球，故揚言今晚重溫舊夢：「兩軍季初都表現不俗，預料會有一番惡鬥，我會全力士哥助球隊全取三分。」 拍檔查洛保雲大勇 韋斯咸雖然上輪半場領先一球，...
2020-12-11
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
姜糖等足4個月，親愛嘅姜濤終於完成台灣偶像劇《超感應學園》拍攝回歸嘞！「姜糖」趁他返港即送大禮，成功推他入圍叱咤「我最喜愛男歌手」最後五強，可惜即惹來是非，指他將Eason陳奕迅和哥哥張國榮踢出局，姜...
2020-12-11
雖然疫情仍然持續，不過生活都需要過得有儀式感，不如趁今年就快過，好好獎勵一吓自己同身邊人，喺屋企都可以食得好好㗎！而家東港城推出外賣自取美食優惠「Takeaway餐飲激賞」，優惠仲合共高達53折，等大...
2020-12-11
蘇銘倫收到衞生署要求須接受進一步新型冠狀病毒檢測，周日未能出賽，其座騎將易配以下騎師：第一場「悅跑得」易配何澤堯、第二場「歡樂小子」易配莫雷拉、第三場「格萊美」易配波健士、第四場「好好瑪」易配何澤堯、第五場「錶之智能」易配巴度、第六場「錶之未來」易配潘明輝、第七場「頌讚火星」易配莫雅、第八場「樸素無華」易配潘頓、第十場「聚才」易配莫雅。 馬場浮世繪
2020-12-11