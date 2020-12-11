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拜登子亨特自爆涉稅務問題受查

2020-12-11 列印
■亨特一直是總統特朗普的競選陣營，猛烈攻擊的目標。網上圖片
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　　美國總統當選人拜登的兒子亨特（Hunter Biden）周三證實，美國聯邦部門正就他的稅務展開調查。亨特表示，有信心有關方面會證明他是「合法及恰當地」處理稅務；而拜登及副總統當選人賀錦麗的過渡團隊亦回應，指拜登為兒子感到自豪。美媒指，事件雖然拜登沒有受到牽連，但勢必令拜登的就職典禮蒙上陰影，令其感尷尬。

　　美國有線新聞網絡（CNN）引述消息靈通人士透露，特拉華州檢察部對亨特進行的調查工作進入新階段。檢察部門正與稅務局旗下的刑事調查部門及聯邦調查局合作，調查亨特和他的夥伴在外國做生意期間，尤其是在中國做生意期間，是否違反稅務法例及觸犯關於禁止洗黑錢的法例。他們採取各種步驟，例如發出傳票及傳召相關人士問話。

　　亨特表示，他「非常重視」這宗案件，但有信心有關方面會以專業及客觀的態度處理，證明他是「合法及恰當地」處理稅務，包括專業稅務顧問的利益。

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