蓬佩奧指華留學生盜研究 外交部形容言論錯誤可恥

中美關係繼續緊張，美國國務卿蓬佩奧昨日又指控中方，利用留學生和學生組織滲透美國大學校園，並盜取技術研究，希望以此稱霸全球。中國外交部形容，蓬佩奧有關攻擊行為完全錯誤可恥，無法容忍。



外電報道指，美國國務卿蓬佩奧在佐治亞理工大學演說，他認為中方利用美國的高等學府盜取技術研究，是希望以此達到「稱霸全球」的目標。他稱：「中方知道永不能在創新上和美方匹敵，它有國營企業，是專制政權，重點是以政府為中心，因此它每年送四十萬學生到美國留學。」



中國外交部發言人華春瑩形容，有關言論攻擊是完全錯誤可恥，無法容忍。 她更表示，相關言論充斥意識形態的偏見，把中美教育交流污名化，蓄意破壞中美友好合作的險惡用心，強調中美教育交流是增進兩國人民相互了解，是光明磊落、無可非議。



