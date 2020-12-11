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白俄首任總理克比奇 新冠惡化不治享年84

2020-12-11 列印
　　全球新冠疫情反彈，白俄羅斯前總理克比奇（Vyachaslav Kebich）因新冠肺炎病情惡化不治，於十二月九日上午去世，享年八十四歲。據白俄媒體報道，白俄羅斯總統盧卡申科，對克比奇因病去世表示哀悼。據報，克比奇是出生於一九三六年六月的白俄羅斯明斯克州，他在蘇聯解體後一直擔任白俄羅斯首任總理至一九九四年。 克比奇於十一月二十六日被緊急送院時，其血氧飽和度很低，肺部出現嚴重感染，且伴有其他疾病。一直以來的強化治療都未能挽救其生命。

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