美當局向亨特發傳票 索烏國及中國業務資料

候任總統拜登的兒子亨特調查案有新進展。據美媒消息指，當局向亨特發出索取文件的傳票，調查包括烏克蘭能源公司在內二十多間公司與其聯繫及相關業務情況，及其與中企的往來及其他財務交易。有另一美媒更指，總統特朗普打算任命特別檢察官，主力查大選舞弊指控和亨特的案件。據美聯社報道指，特朗普和他的盟友一直指，亨特·拜登在烏克蘭的工作影響了奧巴馬政府對東歐國家的政策，認為存在利益衝突，但都沒有證據證明相關影響。



美國匹茲堡檢察官辦公室也一直收集由特朗普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）和其他人的訊息，作為司法部分析與烏克蘭有關的訊息的部份參考，以了解拜登家族在當中的角色。不過司法部長巴爾在二月份曾警告說，必須對來自烏克蘭的任何訊息保持謹慎



