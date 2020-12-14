  • 2020年12月14日 星期一
  • 22º
  • 75%
熱門： 疫苗彩雲邨兆康苑新冠肺炎口罩

日報新聞 > 國際

《哈利波特：神秘的魔法石》 精裝初版近70萬成交

2020-12-14 列印
■《哈利波特：神秘的魔法石》初版精裝版小說當年售價只是十點九九英鎊 。網上圖片
■五十九歲的拉姆齊與二十八歲的女兒夏洛特，執屋時發現《哈利波特：神秘的魔法石》初版精裝版小說。 網上圖片
Previous Next

　　《哈利波特》風靡全球，而且歷久不衰。近日一本《哈利波特：神秘的魔法石》初版精裝版小說以高達六萬八千英鎊（六十九萬六千多港元）成交。據英媒指，書籍只是賣家收執房間時意外發現。五十九歲的拉姆齊（Karen Rumsey）與二十八歲的女兒夏洛特（Charlotte）整理家中雜物時，意外發現了一本友人致贈的《哈利波特：神秘的魔法石》精裝版小說。據報，原本還打算草率處理，後來想到小說可能身價非凡，才委託專家檢驗，確認正是當年的首發精裝版。

　　現價高達六萬八千英鎊的小說，當年售價只是十點九九英鎊，不過其印刷量僅有五百本，其中三百本送予學校及圖書館收藏，流通量僅二百本。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd