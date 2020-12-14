《哈利波特：神秘的魔法石》 精裝初版近70萬成交

長實計劃將原是酒店及住宅混合發展的馬鞍山海澄軒，改成全住宅項目。李嘉誠對政經環境變化有高度敏感，這時候完全放棄酒店部份，可見香港旅遊業於未來難有運行，細單位卻有市場。 早在去年社會運動開始，酒店業已受到打擊。還有今年的新冠肺炎，酒店業可謂流血不止。可能有人會認為相關疫苗已研發成功，航空、旅遊和酒店業最黑暗的日子快將過去，而酒店業只需多捱一年半載便可復甦。然而當留意海澄軒這次的變化，就會知道掌握全球經濟運作資訊的富豪，如何看酒店業以及香港前景。 海澄軒地皮當年受亞洲金融風暴影響，地價只需一點二億元，這是今天市區隨便一個數千呎豪宅的價錢。以總樓面五十九萬平方呎計算，變成住宅單位...

2020-12-14