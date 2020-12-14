  • 2020年12月14日 星期一
  • 22º
  • 75%
熱門： 疫苗彩雲邨兆康苑新冠肺炎口罩

日報新聞 > 國際

威廉全家福聖誕卡曝光 兩子開懷大笑萌樣最搶鏡

2020-12-14 列印
　　近日網上流傳英國威廉王子和皇妃凱特一家五口今年的官方聖誕卡式樣。皇室粉絲專頁Ryoalty 101率先網上分享一家五口與大家迎聖誕，連威廉王子和皇妃凱特代表的官方號肯辛頓宮，都仍未正式發佈。據Ryoalty 101發佈的圖片可見，這幅甜蜜溫馨的全家福聖誕卡，充滿冬日氣氛，五人都穿上冬裝，並坐在乾草堆上，背後是木柴。三十八歲的威廉夫婦洋溢幸福笑容，七歲的長子喬治坐在父親旁邊，五歲的夏洛特公主坐在母親大腿上，幼子路易則在父母中間位置開懷大笑，最為搶鏡。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd