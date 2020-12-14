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鍾南山回母校 寄語學子：「欣逢盛世，當不負盛世」

2020-12-14 列印
　　中國工程院院士、共和國勳章獲得者鍾南山上周六回到母校華南師範大學附屬中學參加建校一百三十二周年紀念，他更鼓勵「師弟妹」要「欣逢盛世，當不負盛世」。華南師範大學附屬中學更在校慶期間，舉行了鍾南山像的揭幕儀式。鍾南山在儀式上鼓勵自己的「師弟妹」，不僅要學習好，更要有擔當，要有「大我精神」。他更寄語學子「欣逢盛世，當不負盛世」。

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