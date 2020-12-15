科莫遭前女助手指控性騷擾

提出指控的博伊蘭（Lindsey Boylan）在訊息中寫道：「科莫性騷擾我許多年，許多人都知道和見到。」科莫的新聞發言人被記者追問時稱：「這些指控都是不真實的。」科莫本人未作出回應。
三十六歲的博伊蘭於一五年三月至一八年十月期間為科莫領導的紐約州州政府工作，初時擔任紐約州帝國發展公司的副總裁，後來成為科莫的經濟發展特別顧問。她沒有詳細披露自己被性騷擾的過程，也沒有回覆記者的查詢，但她再在 Twitter 發佈訊息：「我是要驗證無數女性所遭遇的經歷，確保這種騷擾行為停止。」
黃大仙東頭邨貴東樓疫情擴大，累計六個單位九人染疫，其中三戶位於不同層的一五室。專家袁國勇到場調查，發現二十三樓一五室四名患者涉及日出康城群組，載病毒量很高的室內空氣，經由廁所抽氣扇排出，上層住戶開窗並...
2020-12-15
美國總統特朗普十一月頒佈行政命令，要求美國國民不得投資部份中國企業，指有關企業與中國軍方有關聯。對此，納斯達克（Nasdaq）指數公司昨日宣佈，將於本月二十一日起，在指數中剔除中芯國際、中國交通建設等四間中資企業。在北京，外交部回應指，措施不影響有關企業的國際投資，重申中方堅決反對美國政府無端打壓中國企業，敦促美國政府停止將經貿問題政治化。 納斯達克指數公司宣佈，因應美國政府的行政命令，將包括中芯國際、中國交通建設、中國鐵建及中國中車等四間中國企業，從指數成份股組合中剔除，措施將在本月二十一日生效。美國早前將三十五間中國公司列入黑名單，指它們受中國軍方控制，明年初起禁止美國...
2020-12-15
紐約市發生槍擊事故。曼克頓一所教堂門外楷梯周日下午舉行露天聖誕歌詠團音樂會，近尾聲時響起槍聲。一名男子涉向周圍的人開槍施襲，在場警員開火還擊，把該名男子擊斃。暫時未知道他發動襲擊的動機。 音樂會舉行期間，一批警員在場維持秩序，見有事發生，即時介入。一名嫌疑男子被警槍發射的子彈擊中，被送往醫院急救，情況危殆，其後傷重不治。警方正追查他的身份。根據探員掌握的線索，行兇男子當時身穿黑衣、戴了白色棒球帽及戴上口罩，兩隻手各拿一把半自動手槍，發動襲擊。 事發於當地時間周日下午四時左右。發生事故的是聖公會紐約教區的聖約翰神明大教堂。教堂門外的階梯舉行四十五分鐘聖誕音樂會。事發時...
2020-12-15
西營盤位處中、小學名校網，自然是不少家庭客入市目標，當中樓齡11年的縉城峰，主打2房及3房單位，並自設住客會所。以下介紹的放盤，實用面積763方呎，3房套改2房套，大廳布置充滿品味格調。 縉城...
2020-12-15
美國政府周一開始替國民接種新冠肺炎疫苗，市場憧憬解決疫情在望，加上英國繼續與歐盟磋商脫歐後的貿易協議，外圍股市普遍上升。美股杜指早段上升214點報30261點，升幅0.7%；納指升125點報12503...
2020-12-15
多蒙特上場德甲慘敗後，主帥法華利下台，今晚聯賽快車作客雲達不來梅由看守教練泰錫領軍也好，射手艾寧夏蘭特繼續缺陣，一眾鋒將又破門乏術，依然無力反彈。然而，不來梅近況同樣不濟，也有一對箭頭受傷，兩軍對賽往績亦不相伯仲，故和可博。 （體通天下周三凌晨3:30直播） 蜜蜂軍團上周六德甲地頭1:5大敗予史特加，所有戰線近五仗僅一勝二和二負，會方翌日辭退法華利，助教泰錫出任看守教練至季尾。將帥重新合作，夏蘭特長期休戰更是致命傷，此子聯賽獨取十入球兩助攻，參與總數過半士哥，名宿基爾坦言：「沒有夏蘭特的進攻很乏力，其他鋒將要動起來。」 不來梅勢弱和味濃 然而，多蒙特兩大翼鋒查頓辛祖...
2020-12-15
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
為撐電影業及新生代，「三料影帝」林家棟早前零片酬演出電影《手捲煙》，上月出席「第17屆香港亞洲電影節」開幕禮時，他更透露將為新片《雞蛋仔》再義演，仲游說同片的古天樂唔收酬勞，非常有心！無奈近日本港爆發...
2020-12-15
新冠肺炎第四波疫情，由十一月下旬的歌舞群組掀起序幕，迄今逾三個星期，依然嚴峻，近期單日平均確診個案維持在八、九十宗的高水平，並出現令人憂慮的情勢，已有三個屋苑樓宇先後爆疫，而每天出現大量源頭不明個案，但政府推出的抗疫措施，成效不理想，出現病毒在冬季變得兇猛，但當局的抵禦卻唔湯唔水，又了幾慢拍，始終不夠果斷，或是這一波疫情沒完沒了的原因。 民居出現疫情，以內地成功的抗疫經驗，會即時封閉相關樓宇，撤走住戶並隔離，同時快速進行強檢，篩查患者，短期內「清零」。但近日葵盛西邨、麗晶花園和東頭邨相繼爆發疫情，當局都沒有第一時間要求相關樓宇的住戶全撤出，只作局部遷走和隔離。至於強檢，只針...
2020-12-15
國際賽曲終人散，在疫情的陰霾下總算是有驚無險。今年不但是馬會，即使是我們傳媒中人，同樣面對了一個截然不同的香港國際賽，不能訪問相關海外人士，編採的難度當然大大提高，得出的效果當然沒有往年般精彩，但視為一種試煉又的確不俗。激情過後歸於平淡，確實是有點失落感，尤其是以往每年的國際賽後，都會相約三五知己去大快朵頤。猶記得有一年先和日本媒體的朋友打冷，再到酒店和海外騎練摸酒杯底，然後再與一眾贏了馬的海外馬房老友慶功通宵達旦到天光，最後才做周三的排位工作。 如此緊密的行程當然身心俱疲，只能靠隨興奮而來的腎上腺素支撐着，可是今年跑完馬後連飯也沒有得吃，只能默默回家對着電腦開工，感覺份外...
2020-12-15