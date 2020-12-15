科莫遭前女助手指控性騷擾

有消息指美國總統當選人拜登有意提名紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）出任司法部長之際，隨即傳出對科莫不利的消息。科莫一名前任女助手周日在社交平台Twitter發佈一連串訊息，稱曾遭科莫性騷擾，指責科莫對她的外表作出不恰當的言論。



提出指控的博伊蘭（Lindsey Boylan）在訊息中寫道：「科莫性騷擾我許多年，許多人都知道和見到。」科莫的新聞發言人被記者追問時稱：「這些指控都是不真實的。」科莫本人未作出回應。



三十六歲的博伊蘭於一五年三月至一八年十月期間為科莫領導的紐約州州政府工作，初時擔任紐約州帝國發展公司的副總裁，後來成為科莫的經濟發展特別顧問。她沒有詳細披露自己被性騷擾的過程，也沒有回覆記者的查詢，但她再在 Twitter 發佈訊息：「我是要驗證無數女性所遭遇的經歷，確保這種騷擾行為停止。」



