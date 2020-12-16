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《鹹蛋超人》漫畫家逝世 享壽84歲

2020-12-16 列印
　　日本成功創作《鹹蛋超人》系列及《魯邦三世》的著名漫畫作家一峰大二，上月底去世，享年八十四歲。據日媒指，有關消息是昨日於漫畫家協會的官網上宣佈。

　　一峰大二原名寺田國治，他於上月二十七日晚上八時○四分，因腦出血及肺炎去世。據協會宣佈，其喪葬和告別儀式將由親屬舉行。一峰大二是自二十世紀六十年代就開始創作，曾出版過漫畫《鹹蛋超人》系列、《魯邦三世》等代表作。他一九五六年以《卡拉庫裏府邸的秘密》出道。從六十年代到七十年代從事許多特攝英雄作品（例如「超人」）的漫畫化工作。二○一三年健力士世界紀錄認證，據其漫畫拍攝的《鹹蛋超人》電視劇為衍生系列劇最多的電視節目。 此外，他還獲得過日本漫畫家協會特別獎。

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