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Google員工明年九月才返辦公室

2020-12-16 列印
　　美國Google母公司Alphabet周一表示，員工在家工作安排將最低限度延至二○二一年九月。報道指，集團管理層是參考過美國疫苗接種計劃的數據後，才決定延至明年九月。據《紐約時報》引述Alphabet行政總裁皮查伊周日的員工電郵，指集團正探討把上班日和在家工作日結合的計劃。皮查伊指出「我們正試驗一種能提高生產力、加強合作及改善員工福祉的靈活工作模式。現時沒有其他像Alphabet這麼大規模的商業機構，可以創建混合勞動力的模式。」

　　另一科技大企facebook就曾表示，預期遙控工作將成為一項永久政策。

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