Google員工明年九月才返辦公室

入冬以來，歐洲的新冠肺炎疫情迅速惡化，疫情嚴重的英國，傳出令人不安的消息。當地發現逾一千宗新變種的新冠肺炎病毒，這消息特別觸動香港人的神經，因為臨近聖誕新年，有大批香港留學生和旅居英國港人回來度假，帶來新變種病毒入境的危機，港府不能掉以輕心，事關長近一年的疫情，每一波的肇因，或多或少與當局把關不力，讓外來病毒入侵有關。 英國專家指出，病毒變種，並不出奇，至於會否更具傳染力或更危險，有待研究，港府必須跟進情況，採取應對措施。當務之急，是即時對由英國抵港人士，加以管控，消除變種病毒入境的風險，其中一個可能漏洞，是三十多間專門接收入境人士的隔離酒店，部份最快本周五運作；換言之，還...

2020-12-16