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光天化日！台女主播直播當街遇劫

2020-12-16 列印
　　台灣美女主播「啊乓」日前在街上直播期間被搶劫，過程被拍下，台警成功最後拘捕犯人，對此「啊乓」非常感激，並錄製留言以示慰勞。事件是周一晚上在新北市三重區的路上發生，女主播「啊乓」，一邊走路一邊與觀眾聊天。 期間突然有兩名歹徒乘着電單車奪去她的手機。

　　警方指兩名犯人都染有毒癮，因沒錢先偷車再行劫，而搶劫「啊乓」後便把手機變賣。

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