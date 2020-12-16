美司法部長聖誕前離任 傳否認選舉舞弊觸怒特朗普

美國總統特朗普周一宣佈，司法部長巴爾（圖）提出辭職，將在聖誕節之前離任。他已委任副司法部長羅森（Jeff Rosen）為署理司法部長。巴爾亦證實，將於十二月二十三日離任。據報早前盛傳，巴爾因聲稱沒有實質證據證明大選出現舞弊而觸怒特朗普。另外美國密歇根州共和黨眾議員米切爾（Paul Mitchell）周一宣佈，對總統特朗普千方百計企圖推翻大選結果感到厭惡和失望，因此他已決定退黨。



據報，巴爾是周一親自往白宮，向特朗普「遞信」。有白宮官員透露，巴爾是主動辭職，而非被迫。同日宣佈「退黨」的美國密歇根州共和黨眾議員米切爾就不滿總統特朗普對大選的應對，指任何參與政治的人，都應表現感恩和成熟，無論取勝還是落敗都要接受。又指「如你不能接受，你便不應該擔任政治領袖。」







