Google蘋果及三星等均受影響 歐盟立法加強規管科企巨擘

歐盟周二公佈《數碼市場法》和《數碼服務法》的新規草案，旨在加強監管平台內容及確保企業有公平競爭環境。企業若違反規定，或面臨佔其全年全球總收入百分之六至一成的罰款。亞馬遜、蘋果、facebook及Alphabet旗下的Google等美國科技巨擘，以及中國阿里巴巴、字節跳動和南韓三星將受到新規影響。



根據《數碼市場法》，歐盟將要求對被認定違反新規定的網上資訊「守門人」（Gatekeepers）處以罰款，金額最多達其全年營業額一成，並以下令拆解作為最後手段。



根據歐盟新定義，凡擁數百萬歐洲用戶、業務涉搜尋引擎或網上廣告等至少兩個數碼服務範疇的科企，就列為「守門人」。這些科企過去年三年的歐洲全年收入逾六十五億歐羅（六百一十一億港元），市值六百五十億歐羅（六千一百一十一億港元），並至少在三個歐盟成員國提供一個核心平台服務。一名接近歐盟委員會消息人士說，符合「守門人」的十大科技巨擘包括美國的facebook、亞馬遜、蘋果、Google、微軟和社交媒體SnapChat；中國的阿里巴巴集團和字節跳動，南韓的三星以及荷蘭的全球訂房網站Booking.com。



違反規定處以罰款



至於《數碼服務法》的新規則鎖定用戶超過四千五百萬的非常巨大網上平台，它們須處理一些弊端，包括平台上非法內容，例如仇恨言論；濫用其平台侵害基本人權的行徑，以及蓄意操縱平台來影響選舉結果和大眾健康等議題。它們必須揭露有關平台上政治廣告，以及用來提示和排列資訊的演算法參數等細節。違反規定的企業或會被罰其全年全球總收入百分之六的金額。



