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加國時裝大亨涉性侵 將引渡至美國受審

2020-12-17 列印
　　加拿大時裝大亨尼加德（Peter Nygard）涉性侵婦女及未成年少女，遭美國紐約曼克頓檢察機關指控多項罪名，包括勒索及性販賣等罪名。美國依引渡協議向加拿大提出逮捕要求，加國警方周一在溫尼伯巿將尼加德逮捕，他將被引渡至美國受審。曼克頓署理檢察長斯特勞斯指，七十九歲尼加德自一九九五年起利用其影響力及業務在美國、加拿大及巴哈馬「招聘」受害人，供其及其友人淫辱。有十名女性指控他招募年輕少女或貧窮女性到其位於巴哈馬的大宅，以金錢或模特兒機會，然後落藥性侵。

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