加國時裝大亨涉性侵 將引渡至美國受審

曼聯射手卡雲尼大有機會繼續因傷缺陣，小將格連活特不負所託，近三仗正選上陣亦有一球進帳。紅魔今晚英超快車作客錫菲聯，對賽往績佔上風之餘，「木仔」上季更曾射破對方大門，勢領軍高奏凱歌，讓球主客和讓一球「客勝」可取。（Now4K 611、621周五凌晨4:00直播） 格連活特於曼聯各戰線近三場都擔正，對韋斯咸一仗更取得今季英超第一球，即使卡雲尼今晚很可能繼續養傷，但這名十九歲青訓產品仍有力分擔進攻重任。紅魔所有戰線近六次對錫菲聯五勝一和未嘗一敗，上季英超作客對賽，格連活特亦成功破網，今晚可望重演好戲。 上季射破錫菲聯 錫菲聯今季英超依然未開齋，加上本輪前列強最差的負十六得失球差，...

2020-12-17