大阪世博會擬加入載人「空中汽車」

全球抗疫，進入注射疫苗階段，香港快將加入。近日有提議，由政府派錢作為誘因，鼓勵市民接受注射，但推出四輪抗疫防疫基金和兩輪保就業計劃之後，庫房開支龐大，本港正面對歷來最大的赤字，以錢誘打針之議，只會加重財政壓力，也失焦點。港府為今之計，是在國際市場全速搜購更多疫苖，並發放更多疫苗的資訊，令公眾接受打疫苗是抗疫的最好手段。 各國正注視由中國、美國和英國各自研發的三種新冠肺炎疫苗，最先正式推動接種行動的英國和美國，經過逾一周，大致順利，僅出現零星過敏個案。而內地研發的滅活病毒疫苗，採用傳統方法研製，在內地和多國的臨牀試驗，亦未發生嚴重事故，這對香港來說，是一個好消息，因為本港會最...

2020-12-18