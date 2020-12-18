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大阪世博會擬加入載人「空中汽車」

2020-12-18 列印
大阪世博會擬加入載人「空中汽車」
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　　新冠疫情下，遠端參與工作和活動成為常態。日本國際博覽會協會就擬二〇二五年大阪關西世博會中，加入載人空中移動的小型無人機型「空中汽車」，供以「分身（Avatar）」的形式在場內移動，實現在線參與。將本月內公佈有關計劃。

　　世博會設在大阪市人工島夢洲（見圖），據悉會場的中心地帶將建造森林，而其周圍設置參展館和各方主題館，還將設計帶頂棚的環狀道路（總長約兩公里）連結各館。為展示未來去碳化社會的理想方式，會場將利用氫能源等尖端能源技術。

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