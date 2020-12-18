  • 2020年12月18日 星期五
  • 15º
  • 74%
熱門： 真善美村李偲嫣行蹤新冠肺炎監誓

日報新聞 > 國際

美制裁多間企業 涉助伊朗出口石油

2020-12-18 列印
　　美國對伊朗進行的制裁，戰火又燒至企業身上。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣佈對來自中國、香港和阿聯酋的四家實體公司實施制裁。OFAC 指，該四間公司協助一家伊朗石化公司（Triliance）出口產品。這四間公司分別是中國的東海國際船舶管理有限公司、總部設在香港的東南石化有限公司。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd