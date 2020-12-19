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美東北暴風雪最少四死 近萬戶斷電海陸空大混亂

2020-12-19 列印
■紐約市賓漢頓，有房屋被積雪覆蓋 。美聯社
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　　美國東北部受到暴風雪吹襲，部份地區的降雪量創下高紀錄，當地更有近萬戶電力中斷，以及海、陸、空交通大混亂，至今已知道最少有四人在惡劣天氣有關的交通意外中喪生。美聯社報道形容這場本年冬季的第一場特大暴風雪，是「難以置信」的。美國國家氣象局預測風暴會於美國東岸時間周四移向外海，但當局呼籲區內多達五千萬名居民繼續留在家中，以策安全。

　　麻省州長貝克在社交平台發佈訊息說：「基於暴雪導致路面環境惡劣，我們鼓勵公眾如無必要，不要駕車外出。」在周三，賓夕凡尼亞州第八十號州際公路發生六十架車連環相撞事故，有兩人死亡。到周四，紐約州警公佈全州共發生六百宗車禍，再有多兩人死亡。除路面情況受阻，巴爾的摩市附近的BWI機場更發生一宗客機「滑」出跑道意外。Spirit航空公司客機周四早上降落後滑出跑道，幸好機上一百一十一人都安全。

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