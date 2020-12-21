  • 2020年12月21日 星期一
  • 18º
  • 61%
熱門： 變種病毒英國新冠肺炎聖誕頭號通緝犯

日報新聞 > 國際

法男泡冰塊逾兩小時 刷新紀錄為癌童籌款

2020-12-21 列印
■范登多爾的身體被雪凍得赤紅，他更對抗癌兒童表示「永遠懷抱希望。」網上圖片
Previous Next

　　法國醫護人員范登多爾普（Romain Vandendorpe）刷新埋在冰塊內最長時間的世界紀錄。據報，范登多爾普為患癌兒童籌款，一直努力訓練自己，最終把自己埋在冰塊內長達兩小時三十五分四十三秒，成功比前世界紀錄長四十分鐘。

　　三十四歲的范登多爾普上周六將全身泡在一個裝滿冰塊的玻璃缸內，只露出頭部，長達兩個多小時。據悉，范登多爾普認識兩年前死於腦癌的四歲女孩奧古絲汀，並在對方死後決定透過此舉籌款。奧古絲汀基金會指，范登多爾普「泡冰」的時間，每人每分鐘會捐款一歐羅（約九點五港元）。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd