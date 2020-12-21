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美民主共和兩黨 就經濟刺激方案達共識

2020-12-21 列印
■共和民主兩黨，有望就削減聯儲局緊急貸款計劃替代方案達成共識。美聯社
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　　美國政府的停擺危機有望解決。外媒報道指，民主、共和兩黨參議代表已就聯儲局的緊急貸款權力達成協議，預料國會當地周日將來會進行表決。據華爾街日報指，雙方均同意撤銷總值四千二百九十億美元的聯儲局緊急貸款計劃，而聯儲局亦不能在未經國會未批的情況下明年再推出同樣計劃。

　　共和黨參議員圖米發言人指有關處理是要保留聯儲局的獨立，同時防止民主黨因政治和社會政策的目的，騎劫援助計劃。

　　有報道指，早前縮減聯邦儲備局緊急貸款的計劃，惹民主黨不滿，認為做法是想在拜登接任前，限制該局權力。





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