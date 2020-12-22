  • 2020年12月22日 星期二
  • 18º
  • 60%
熱門： 變種病毒英國新冠肺炎聖誕頭號通緝犯

日報新聞 > 國際

特朗普入稟要求推翻賓州選舉結果

2020-12-22 列印
　　仍不認輸並努力挑戰選舉結果的美國總統特朗普，其競選團隊入稟最高法院，尋求推翻賓夕凡尼亞州最高法院對郵寄選票相關案件的裁決，並要求法院宣佈允許該州的議會自行選出選舉人，無視選舉日的投票結果。不過有分析指，由於民主黨總統當選人拜登贏得三百零六張選舉人票，遠高於當選門檻，因此賓州的選舉人票亦無助左右大局。美國全國各州的選舉人早前進行投票，確認拜登在上月三日的大選中當選，正式成為美國候任總統，將於明年下月二十日宣誓就職，成為美國第四十六任總統。而特朗普競選團隊要求法院宣佈允許賓州的議會自行選出選舉人，並無視選舉日的投票結果。

　　特朗普的私人律師朱利亞尼要求法院迅速行動，在國會下月六日開會確認選舉人團投票結果前作決定。不過最高法院大法官在下月八日前均不會會面。

　　外界認為，以目前情況來看，特朗普已翻盤無望。而由於他近日與公眾見面率減少，有美媒更傳出，他正沮喪地躲在白宮橢圓形辦公室，而白宮對此拒絕置評。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd