  • 2020年12月22日 星期二
  • 18º
  • 60%
熱門： 變種病毒英國新冠肺炎聖誕頭號通緝犯

日報新聞 > 國際

美知名學者傅高義逝世 外交部：他是中國人民好友

2020-12-22 列印
　　美國知名學者傅高義（Ezra Vogel）於當地時間周日在馬薩諸塞州的劍橋奧本山醫院去世，終年九十歲。中國外交部形容他是「中國人民的老朋友」，對其逝世表示深切哀悼。中國駐美大使崔天凱發悼文，指傅高義一生致力增進中美人民的了解，對兩國間的友誼作出重大貢獻。傅高義於一九三○年七月出生，自一九六四年起在哈佛大學任教，研究中國「改革開放」政策、美國與亞洲的關係等，並曾在一九九三至一九九五年出任美國國家情報委員會國家東亞情報員。

　　他精通中文和日語，是美國著名研究中國及日本的專家，撰有《日本的新中產階級》、《重整旗鼓一重建美國實例分析》以及《鄧小平時代》等著作。而他花十年撰寫的《鄧小平時代》，被評論形容是了解當代中國的必備著作，在西方國家十分暢銷。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd