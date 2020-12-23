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俄特工爆暗殺陰謀：在納瓦爾尼內褲落毒

2020-12-23 列印
　　外媒引述調查組織Bellingcat透露，數月前被神經毒劑襲擊的俄羅斯反對黨領袖納瓦爾尼，自行「喬裝」成一名保安部門高級官員，哄騙俄羅斯聯邦安全局（FSB）說出暗殺和消滅證據的詳情。

　　據稱，是把神經毒劑「諾維喬克」混進納瓦爾尼的兩條內褲上襲擊。

　　俄方指出，有關電話會談內容是偽造，又指納瓦爾尼獲外國情報部門協助，以抹黑聯邦安全局。



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