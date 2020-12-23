  • 2020年12月23日 星期三
  • 20º
  • 79%
熱門： 周柏豪黃之鋒曾志健疫苗區議員

日報新聞 > 國際

美驅逐艦闖南沙島礁 遭解放軍警告驅離

2020-12-23 列印
　　昨日美國「麥凱恩號」（USS John S. McCain）驅逐艦未經中方允許，擅闖中國南沙島礁鄰近海域，南部戰區組織兵力予以警告驅離。美軍第七艦隊堅稱，此舉要維護合法使用海洋的權利和自由。不過中國解放軍南部戰區就指，其行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，對此表示堅決反對。內媒引述中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校指，美方這種行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，對此表示堅決反對。他強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd