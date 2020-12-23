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英房屋因為「乞嚏」 一夜升值500萬英鎊

2020-12-23 列印
　　英國一間正在出售的房屋，日前其牆身突然出現塗鴉藝術家班克西（Banksy）的作品。結果房產一夜間飆升五百萬英鎊，但良心業主仍按原價售予買家。良心業主Aileen Makin以三十四萬鎊（約三百五十六萬港元）出售其位於布里斯托的自住物業。在交易期間，班克西在其住宅牆身塗鴉，並將其作品命名為「乞嚏」（Aachoo！！）。根據班克西網站，可見班克西在拍攝「乞嚏」作品時，更安排了一個因「乞嚏」而倒下垃圾桶和一個手持被「吹反」雨傘的男人，場面生動活潑。

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