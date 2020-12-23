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美軍校考試 爆集體出貓

2020-12-23 列印
　　美國西點軍校一批受訓學員因受新冠肺炎疫情影響，需要遙距參加網上考試，其中有超過七十名學員涉嫌在一項微積分考試中作弊。西點軍校發言人奧帕哈特周一證實事件，指考官察覺有多達七十三人「同錯」一條選舉題，發現答案不尋常，因而揭發事件。

　　涉事學員中，有兩宗個案因證據不足而撤銷，另有四宗因學員主動辭職而停查，其餘六十七宗個案有五十五人承認作弊。另三名承認犯錯，但不合乎資格參加更生計劃；其餘學員要出席紀律聆訊，嚴重的話可能會被驅逐出校。

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