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特朗普下令聯邦建築物 一定要靚最好古典羅馬風格

2020-12-23 列印
　　任期剩下不足一個月的美國總統特朗普，周一簽署一道行政命令，要求今後興建的聯邦政府建築物一定要「美麗」，而且最好是「希臘羅馬古典風格」。

　　當局較早時公佈該行政命令的草稿，提出今後興建的聯邦建築物如果不是採用「新古典主義風格」的話，一律被禁。

　　有關要求令一些建築設計師感到惱怒。不過，特朗普剛簽署的行政命令，已刪除「新古典主義風格」的要求。

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