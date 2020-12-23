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國產「人造太陽」 有望給人類無限清潔能源

2020-12-23 列印
　　中國自行建造的「人造太陽」首次放電成功！有望帶給人類幾乎無限的清潔能源。被稱「人造太陽」的環流器二號M裝置項目，是透過可控熱核聚變方式，解決中國能源戰略需求，亦對中國未來能源與國民經濟的可持續發展具有重大戰略意義。專家指「M裝置運行的高溫以及產生能量的方式，跟太陽非常類似，這是為甚麼把它稱為『人造太陽』科學實驗裝置。」

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