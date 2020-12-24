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法國法院頒下禁令 阻巴黎警航拍機影示威者

2020-12-24 列印
　　法國近年示威持續，與示威相關的法律問題愈來愈多。法國憲制法庭接納爭取保障私隱權利的團體所提出的申訴，頒佈禁令，阻止巴黎警方使用航拍機去監視和拍攝在公眾地方參加示威和集會的群眾。事源法國國會於數周前通過一項《整體安全法》，其中一項條款是容許警方人員使用航拍機執行職務及保留照片及攝錄片段三十天、另一項條款禁止公眾公開及分享警員的照片和攝錄片段。該項法案引起公眾不滿，掀起新的示威浪潮及觸發騷亂。

　　爭取保障私隱權利的團體La Quadrature du Net（LQDN）指出，警方執法時使用裝有攝錄機的航拍機，非但不能維持和平及秩序，反而是用來監視示威者和群眾。

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