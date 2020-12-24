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驚！電梯急降23層 淡定女狂撳掣逃出生天

2020-12-24 列印
　　內地福建福州發生一宗電梯急降事故，而女乘客用被形容為「教科書式」淡定自救成功，被網民們紛紛點讚。由網上流傳的電梯內閉路電視畫面可見，女子乘坐電梯下樓時，電梯從三十五樓急劇下降。女子驚覺有異，立即按呼救鍵求救，並迅速按下未降至各樓層鍵，最終電梯停在了十二樓，女子立即離開了電梯。幸好女子能及時離開，因為電梯之後再上升又墜落，最終電梯門都被砸壞。網民形容是「教科書式自救」。有網民大讚該女子機智，而有網民表示所住的屋苑電梯不適用有關方式，因為有些電梯一次只允許按兩個樓層、有的是用刷卡才能到達自己家的樓層。



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