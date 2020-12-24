特朗普推特粉絲 不會「過戶」給拜登新帳號

被稱為「推特之王」的美國總統特朗普，其官方帳號有數以千萬計追隨者和「粉絲」，美國社交平台Twitter周二宣佈，不會將他的追隨者和「粉絲」，自動過戶給候任總統拜登的新政府帳號。



Twitter表示，會讓這些用戶自行選擇和決定是否追隨拜登政府的Twitter帳號，即是政府官方帳號@WhiteHouse 或 @POTUS（美國總統的英文縮寫）。Twitter指，當政權移交後，政府的官方Twitter帳號不會自動保留原本的追隨者和「粉絲」。該公司會通知相關的用戶，自行決定是否繼續追隨這些帳號的新主人。Twitter澄清，決定將不會影響特朗普在Twitter的個人帳號（@realDonaldTrump），而該帳號才是擁有高達大約八千八百萬名追隨者，及特朗普最常用的帳號。











