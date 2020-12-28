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美田納西州聖誕爆炸案 發現殘骸鎖定63歲疑犯

2020-12-28 列印
　　美國田納西州納什維爾市聖誕日露營車爆炸案，美國傳媒昨日引述執法人員指，事件可能屬自殺式爆炸，當局在現場附近發現人體殘肢，疑犯可能當場身亡。事後，調查人員到市郊一間兩層高房屋搜查，並嘗試尋找疑犯的母親作DNA測試。

FBI跟進500線索

　　當局拒絕透露涉案人士的姓名，但美國傳媒報道，調查聚焦於一名叫沃納的六十三歲男子。而據去年一幅街景圖片顯示，當局搜查房屋的車道上停泊了一輛白色露營車，同時警方發出案中露營車在事發前駛到現場的照片。聯邦調查局人員早前表示，正跟進五百條線索。
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