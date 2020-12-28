意大利龐貝城 掘出「街頭小食店」

意大利龐貝城在公元七九年時，因南部的維蘇威火山爆發，整座古城被吞噬，罹難者遺體和文物過去近二千年被火山灰覆蓋，保存狀態大多良好。龐貝城遺址近期有一間街頭小食店出土，其櫃台前裝飾着鮮艷的雞和鴨等家禽壁畫，專家估計與小食店出售的食物有關。考古團隊發現，小食店櫃台有許多圓孔，估計是放置一些裝有熱食的陶罐。陶罐亦有一些食物痕跡，包括豬肉、魚肉、鴨骨碎片、牛肉及蝸牛，證明該店的菜餚由多種動物食材組成。而在另一個罐子的底部，團隊發現一些壓碎的蠶豆，估計是用來改變葡萄酒的味道。團隊認為，這類街頭小食店受到普通民眾歡迎，但羅馬精英階層不會光顧此類店家。



團隊亦在小食店櫃台前發現色彩鮮艷的壁畫裝飾，包括鴨和雞等，而櫃台正面的壁畫則是一名手拿樂器的希臘女神與馬、魚共遊的場景。



