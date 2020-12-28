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英公佈與歐盟貿協內容 包括核能等系列聯合聲明

2020-12-28 列印
　　英國昨日公佈與歐盟達成的貿易協議內容，包括一份長達一千二百四十六頁的貿易協議，以及有關核能、交換機密信息、民用核能協議，及系列聯合聲明，闡述英國脫歐後與歐盟的關係。協議其後需獲英國國會、歐洲議會和歐盟各成員國批准，才可生效。英國國會將於周三投票，但歐洲議會預計到明年初才表決，因此協議要先獲得成員國議會臨時批准。英國首席脫歐談判代表弗羅斯特形容，有關協議是其中一份最大和最廣泛的協議，標誌着國家復興時刻的開始，所有選擇權都在英方手上。

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