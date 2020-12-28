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比利時確診聖誕老人 訪安老院致157染疫18死

2020-12-28 列印
　　全球新型肺炎確診病例昨日突破八千萬宗，超過一百七十五萬人死亡。歐洲仍然嚴峻，在比利時，一名「聖誕老人」在不知已受感染的情況下，本月初探訪一間護老院，導致院內出現爆發，至今累計一百五十七人受感染，十八名院友死亡。歐盟二十七個成員國昨日展開大規模疫苗接種工作，德國、匈牙利及斯洛伐克更搶先在前日接種，形容不想再多等一天。同時，英國出現的變種新病毒，陸續在多個國家擴散，西班牙、瑞典、瑞士及加拿大，都先後發生有關病例。此外，內地新增二十二宗確診，其中十二宗是本土病例，遼寧有七宗，北京佔五宗。北京當局表示，全市出現多點零星散發病例，將實施更嚴密措施。

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