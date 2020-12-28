比利時確診聖誕老人 訪安老院致157染疫18死

香港新冠肺炎疫情近期處於橫行狀態，日均確診數字達六丶七十宗，其中源頭不明病者維持在高比例，出現疫情在社區持續擴散，難以歸零的困局。與此同時，病毒變種危機隨時出現，疫情有再次大爆發的危機。港府的抗疫手法不能一成不變，昨天有專家提議港府動用更多紀律部隊人力，加快追蹤確診病者的緊密接觸者，其實不用人家提，各部門現在有大量剩餘人力，早就應該雷厲推行。 早前隨港府高層赴深圳與國家衞健委專家成員開會的政府專家顧問、港大微生物學系講座教援袁國勇，獲得啟示，認為港府應參考內地的經驗，有關部門要加緊追蹤患者「密切接觸者的密切接觸者」，為抗疫行前一至兩步，故他建議港府應安排一萬名紀律部隊人員，...

2020-12-28